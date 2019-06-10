ММК проведет цифровую трансформацию бизнеса

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Российские металлургические компании сосредоточились на оптимизации процессов, устранении узких мест, модернизации производства ММК

В 2019 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова планирует реализовать 25 проектов в сфере цифровизации. В 2020 г. компания начнет выполнять пятилетнюю стратегию цифровизации, которую производитель стали разработает до конца года совместно с Deloitte. «ММК сформирует портфель проектов, определит финансирование. Компания должна четко понимать, какие технологии и какие проекты необходимы для цифровизации ключевых бизнес-процессов», – сказал «Ведомостям» директор «ММК-информсервиса» Вадим Феоктистов. По его словам, это повысит эффективность предприятия и позволит ему стать более конкурентоспособным на рынке.

Основные эффекты от применения цифровых технологий находятся в производстве, а ключевыми технологиями в перспективе 5–10 лет на металлургическом предприятии станут математические модели и цифровые двойники, уверен Феоктистов. В ММК уже три года работает группа математического моделирования и системно-аналитических исследований, приводит пример топ-менеджер. Она разработала и внедрила на предприятии несколько моделей, работающих на технологиях big data и искусственных нейронных сетей. Пока они направлены на оптимизацию работы с сырьем и первого передела. Вклад первого передела в себестоимость стальной продукции составляет около 80%, подчеркнул представитель ММК. Так, например, успешно работает модель оптимизации поставок и потребления угольного сырья, продолжает Феоктистов. Она прогнозирует, сколько сырья необходимо поставить на предприятие, какого это сырье должно быть состава, чтобы в итоге получить кокс требуемого качества. В 2018 г. комбинат сэкономил более 500 млн руб. благодаря использованию этой модели, рассказал представитель ММК. Модель работает в компании с февраля 2017 г. и является собственной разработкой ММК. Она основана на анализе данных работы коксохимического и доменного производств с 2011 г., добавил он. Модель рассчитывает оптимальное количество, качество и стоимость угольного сырья в соответствии с тем, какими характеристиками должен обладать произведенный из этого сырья кокс. Аналогичная модель разработана и для управления поставками железорудного сырья и производством чугуна, сказал представитель ММК.