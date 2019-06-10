Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Самолеты в группе риска

Более половины парка российских авиакомпаний в группе риска

Около 400 лайнеров не отвечают новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры, 10 из них уже прекратили полеты

Росавиация зимой – весной этого года начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах. Об этом рассказали «Ведомостям» два близких к Минтрансу человека и сотрудники пяти авиакомпаний. Такие изменения перевозчики вносят «под себя» в бывшие в употреблении лайнеры, которые берутся в лизинг на вторичном рынке. Чаще всего происходит перекомпоновка салона, например уменьшается количество мест в бизнес-классе и увеличивается вместимость эконом-класса, сокращается количество кухонь, может измениться количество радиостанций.

Согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции (Россия к ней присоединилась), такие изменения сертифицирует и отвечает за летную годность лайнера страна его регистрации, т. е. Бермуды или, реже, Ирландия, продолжают собеседники «Ведомостей». На такие изменения страна регистрации выдает самолету дополнительный сертификат типа. Но Росавиация, которая с 2015 г. получила от правительства полномочия по сертификации, в этом году стала требовать, чтобы изменения были сертифицированы в России. Из-за отсутствие российских допсертификатов ведомство уже запретило полеты 10 иностранных самолетов российских авиакомпаний, говорят собеседники, близкие к Минтрансу.

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