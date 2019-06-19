Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: «Газпром» страхуется от новой газовой войны

«Газпром» страхуется от возможной остановки транзита газа через Украину

Компания форсировала закачку сырья в европейские хранилища, чтобы снабжать потребителей даже в случае газовой войны

В этом году истекают контракты «Газпрома» на поставку газа на Украину и транзит через эту страну. Новые еще не подписаны. «Газпром» надеется вернуться к переговорам о продолжении украинского транзита после назначения нового правительства и парламентских выборов на Украине, сообщила курирующая экспортный блок зампред правления компании Елена Бурмистрова: «На сегодняшний день, я думаю, это не секрет ни для кого, мы не понимаем, с кем там разговаривать физически». Иерархия власти на Украине пока только формируется. В апреле президентом страны был избран Владимир Зеленский. Он объявил о досрочном роспуске Верховной рады, выборы назначены на 21 июля. Правительство страны подало в отставку, но парламент отказался ее принять.

Пока риски для продолжения транзита через Украину сохраняются, «Газпром» создает дополнительные резервы газа непосредственно в Европе. «Мы сейчас активно работаем по закачке нашего газа в европейские подземные хранилища, – сказала Бурмистрова. – На сегодняшний день объемы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза, и продолжаем качать». В общей сложности к началу сезона отбора 2019/20 г. «Газпром» рассчитывает закачать в европейские ПХГ 11,39 млрд куб. м газа – почти вдвое больше, чем годом ранее. Этого может оказаться достаточно, чтобы в I квартале 2020 г. «Газпром» смог снабжать потребителей в Европе без использования украинского транзита.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Отключить блоки Яндекс.Дзена и СМИ2 на сайте и рекламу в мобильном приложении
  • Скачивать газету и читать, когда нет Интернета
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике