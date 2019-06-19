«Газпром» страхуется от возможной остановки транзита газа через Украину

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«Газпром» хотел бы избежать ситуации 2006 г., когда из-за газовой войны с Украиной встал транзит в Европу Александр Баран / ТАСС

В этом году истекают контракты «Газпрома» на поставку газа на Украину и транзит через эту страну. Новые еще не подписаны. «Газпром» надеется вернуться к переговорам о продолжении украинского транзита после назначения нового правительства и парламентских выборов на Украине, сообщила курирующая экспортный блок зампред правления компании Елена Бурмистрова: «На сегодняшний день, я думаю, это не секрет ни для кого, мы не понимаем, с кем там разговаривать физически». Иерархия власти на Украине пока только формируется. В апреле президентом страны был избран Владимир Зеленский. Он объявил о досрочном роспуске Верховной рады, выборы назначены на 21 июля. Правительство страны подало в отставку, но парламент отказался ее принять.

Пока риски для продолжения транзита через Украину сохраняются, «Газпром» создает дополнительные резервы газа непосредственно в Европе. «Мы сейчас активно работаем по закачке нашего газа в европейские подземные хранилища, – сказала Бурмистрова. – На сегодняшний день объемы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза, и продолжаем качать». В общей сложности к началу сезона отбора 2019/20 г. «Газпром» рассчитывает закачать в европейские ПХГ 11,39 млрд куб. м газа – почти вдвое больше, чем годом ранее. Этого может оказаться достаточно, чтобы в I квартале 2020 г. «Газпром» смог снабжать потребителей в Европе без использования украинского транзита.