Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

Небольшие, менее полулитра, емкости – единственный растущий сегмент в категории водки Андрей Гордеев / Ведомости

«Талка» (марка группы «Руст») – самый быстрорастущий водочный бренд в мире, по данным рейтинга отраслевого журнала Drinks International: продажи в 2018 г. выросли на 28% до 2,3 млн 9-литровых коробов. Одна из причин такого роста – для этого бренда в 2018 г. выпущены новые небольшие, по 100 мл, упаковки, объяснил представитель компании.

Увеличение доли малой тары – один из факторов роста всего водочного сегмента, уверен представитель «Руста». Розничные продажи водки за 2018 г., по данным Росалкогольрегулирования, выросли на 7,1% и достигли 71,4 млн дал. На рост показателя повлиял более полный учет в ЕГАИС в 2018 г. в сравнении с 2017 г. – до 1 июля 2017 г. в системе не было продаж алкоголя в сельской местности, – а также начавшийся во втором полугодии 2018 г. рост продаж, объясняет директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

В основном небольшие емкости пользуются спросом в сегментах минимальной розничной цены (215–229 руб. за 0,5 л) и эконом (230–269 руб. за 0,5 л), говорит представитель Beluga Group.

Небольшие, менее полулитра, емкости – единственный растущий сегмент в категории водки, констатирует Ольга Дашкевич из «Nielsen Россия»: за год, окончившийся в марте 2019 г., продажи в такой таре выросли на 5% в натуральном и 4% – денежном выражении. Небольшие емкости обеспечивают 23% всех продаж водки, продолжает она, их доля в общих продажах выросла за деловой год, окончившийся в марте 2019 г., на 2 процентных пункта. Продажи водки в мелкой таре растут уже два года – они доступнее потребителям по цене, объясняет Дашкевич.

Самая популярная упаковка – 250 мл, порядка 18% продаж, говорит представитель «Татспиртпрома». Кроме водки стремление к мелкой посуде актуально и для коньяка – на тару менее полулитра приходится 25% рынка, рост продаж сопоставим с водкой, говорит он.

«Руст» учел этот тренд и оснастил предприятия необходимым оборудованием, активно розлив водки в мелкую тару компания развивает с конца 2016 г., говорит ее представитель. Тренд заметен не только в России – например, в Польше на мелкую тару приходится значительная доля водочного рынка – и около половины обеспечивает «Руст», заверяет он.

Такую тару выбирают те, кто пьет часто, говорит представитель Beluga Group: дешево, частота употребления прежняя, количество – меньше. Похожее объяснение и у представителя «Татспиртпрома»: покупательная способность снижается, поэтому покупатель переходит либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем.

Культура потребления водки меняется, говорит президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент «Руста» Игорь Косарев: люди больше заняты, у них нет времени распивать пол-литра на троих. 0,1 л или 0,25 л подходит, чтобы забежать в магазин после работы, быстро снять стресс и идти домой, считает он.

В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.

Тренд заметен и в прямых продажах в несетевую розницу, говорит коммерческий директор «Ладога дистрибьюшен» Дмитрий Исаченков, в Петербурге в этом сегменте сбыта компании водка в мелкой таре занимает около 2/3 продаж. Популярнее всех емкость 250 мл, но магазины все чаще просят водку и бренди в таре по 100 мл, продолжает он. Рост такой продукции продаж связан со снижением покупательной способности и увеличением минимальной розничной цены. Но быстрее всего, по данным Исаченкова, растет отгрузка водки в 0,5-литровых бутылках.

В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл. Тара поменьше позволяет попробовать разное спиртное, высказывает мнение представитель «Магнита», еще ее покупают, чтобы сопровождать алкоголем другие продукты – кофе или мороженое.

Популярность небольших упаковок характерна не для одного алкоголя – для всех товаров повседневного спроса, в России это тенденция последних 2–3 лет, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: это позволяет и экономить, и пробовать больше новинок, и потреблять на ходу. Есть и еще одна причина, считает он: тренд на здоровый образ жизни побуждает людей контролировать и размер порции, и ее калорийность, и содержание белков, жиров и углеводов.