Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Маркетплейс для животных

«Перекресток» привлек на свой маркетплейс сеть зоомагазинов «Бетховен»

В 2018 году «Перекресток-онлайн» продал товаров на 1,2 млрд рублей

Онлайн-супермаркет «Перекресток» начнет продавать товары из крупной сети зоомагазинов «Бетховен», сообщили «Ведомостям» представители обеих розничных компаний.

«Перекресток» добавил в свой онлайн-ассортимент около 900 видов товаров от партнера – это корма Royal Canin, Purina Pro Plan, Hills и др. К концу июня планируется расширить ассортимент до 2000 позиций, а до конца года – до 3000, говорит представитель X5 Retail Group, куда входит «Перекресток».

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