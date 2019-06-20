Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Маркетплейс для животных
«Перекресток» привлек на свой маркетплейс сеть зоомагазинов «Бетховен»
В 2018 году «Перекресток-онлайн» продал товаров на 1,2 млрд рублей
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Онлайн-супермаркет «Перекресток» начнет продавать товары из крупной сети зоомагазинов «Бетховен»
Яндек. Карты
Онлайн-супермаркет «Перекресток» начнет продавать товары из крупной сети зоомагазинов «Бетховен», сообщили «Ведомостям» представители обеих розничных компаний.
«Перекресток» добавил в свой онлайн-ассортимент около 900 видов товаров от партнера – это корма Royal Canin, Purina Pro Plan, Hills и др. К концу июня планируется расширить ассортимент до 2000 позиций, а до конца года – до 3000, говорит представитель X5 Retail Group, куда входит «Перекресток».
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