Обязательства универмага «Цветной» перед Сбербанком выкупит Bonum Capital

Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: «Цветной» узнал себе цену

Евгений Разумный / Ведомости

Единственным участником торгов, на которые были выставлены права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», стал «Бонум менеджмент», сообщил «Ведомостям» представитель Российского аукционного дома (РАД). «Бонум менеджмент» – структура группы Bonum Capital. Стартовая цена торгов была 4,2 млрд руб., заявка превышала ее на 2 млн руб., по данным РАДа. В лот также входит договор залога долей в этих компаниях («Центральный рынок – столичные гастрономы», «Цветной централ маркет») и их оборудование, следует из документации.

Итоги торгов пока не подведены – идет проверка единственного участника на соответствие конкурсной документации, сказал представитель РАДа.

Инвестиционная группа Bonum Capital создана Муратом Алиевым в 2013 г. Он долго работал в казначействе «Нафта-Москва», основного актива Сулеймана Керимова. В 2015 г. журнал Forbes называл семью Керимова одним из крупнейших клиентов Bonum Capital. Бизнесмен – один из клиентов Bonum, подтверждал тогда Алиев. Ни Керимов, ни его структуры сейчас не клиенты группы, уверяет представитель Bonum Capital. Среди прямых инвестиций Bonum Capital, по данным ее сайта, – работающая в сфере малой авиации компания «Авиапатруль» и производитель медизделий «Паскаль медикал».

«Универмаг «Цветной» представляется нам очень привлекательным активом с большим потенциалом», – объяснил покупку представитель Bonum Capital.

Общая площадь универмага на Цветном бульваре – 36 500 кв. м, его построила в 2010 г. Rose Group, основным акционером ее был Борис Кузинец. В 2013 г. он продал компанию структурам ВЭБа (сейчас – ВЭБ.РФ). Госкорпорация несколько лет ищет покупателя на универмаг.

В 2011 г. Сбербанк выдал компаниям, владеющим «Цветным», примерно $150 млн, в числе залогов был сам универмаг. Три года назад банк и Rose Group сообщили о реструктуризации кредита, погашение долга продлено до 2025 г. Девелопер должен Сбербанку $130 млн, говорили в середине июня 2019 г. два консультанта, работавших с универмагом. «Центральный рынок – столичные гастрономы» перестала исполнять обязательство по кредиту с конца 2018 г., объяснял человек, близкий к кредитору Rose Group. Кредит обслуживается, говорил ранее представитель ВЭБ.РФ, но по условиям договора заемщик выплачивает только проценты. 24 июня представитель ВЭБ.РФ от комментариев отказался.

Проблемы «Цветного» – это проблемы рынка непродовольственного ритейла, им пятый год, как и снижающимся доходам населения, рассуждает управляющий партнер Veta Илья Жарский. Финансовые сложности «Цветного» связаны с большим кредитом, его обслуживание съедает маржу, полагает представитель Knight Frank: «Высоки и затраты на обслуживание здания».

Если структура Bonum Capital будет признана победителем торгов, говорит представитель группы, она рассмотрит возможность участия в управлении и приобретении компаний, владеющих «Цветным» и операционным бизнесом.

«Цветной» в момент открытия оценивался в $229 млн, вспоминает Жарский, если приравнивать продажу прав требования к покупке универмага, дисконт составит более 50%: «Для премиальной коммерческой недвижимости, да еще в центре Москвы, очень существенная скидка».

Предложение Bonum Capital соответствует рыночной цене объекта, считает партнер Colliers International Станислав Бибик. 4,2 млрд руб. – рыночная оценка, даже немного заниженная для такой локации и размера здания, полагает представитель Knight Frank. Жарский считает, что получение контроля над имуществом будет затруднено даже при нарушении обязательств перед кредитором, как вариант, «Бонум менеджмент» может получить «Цветной» в собственность при банкротстве его владельцев.