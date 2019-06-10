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Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Госбанки устраивают выступление на Цветном

ВЭБ.РФ может потерять универмаг «Цветной» в центре Москвы

Сбербанк выставил на торги кредит, выданный «дочке» госкорпорации

Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома. Из документации следует, что в лот также входит договор залога долей в этих фирмах («Центральный рынок – Столичные гастрономы», «Цветной централ маркет») и их оборудование. Аукцион пройдет 24 июня.

Этот универмаг площадью 36 500 кв. м на Цветном бульваре в центре Москвы построил в 2010 г. девелопер Rose Group, основным акционером которого на тот момент был Борис Кузинец. В 2013 г. он продал компанию структурам ВЭБа (сейчас – ВЭБ.РФ). Сегодня кроме «Цветного» в портфель Rose Group входит жилой район «Микрогород «В лесу» на Пятницком шоссе и несколько замороженных проектов. ВЭБ.РФ уже несколько лет ищет покупателя на универмаг.

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