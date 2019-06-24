Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Грузинское вино попало под подозрение
Роспотребнадзор заявил, что усилит контроль за качеством алкоголя из Грузии
Импортеры уверяют: проверки идут в обычном режиме
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Россия уже давно, оказывается, была не слишком довольна качеством грузинского спиртного
ТАСС
Крупнейшие импортеры вина пока не получали от Роспотребнадзора никаких рекомендаций или ограничений в связи с усилением контроля за качеством грузинской алкогольной продукции, сообщили «Ведомостям» председатель совета директоров виноторговой компании МБГ Ирина Фомина, представители Simple и Alianta Group. Представитель компании «Лудинг» от комментариев отказался.
На таможне, как и прежде, проверяются все партии алкоголя грузинского производства, знает Фомина: «В присутствии инспектора отбираются образцы каждого наименования по пяти бутылок. Товар везется в единственную лабораторию Роспотребнадзора, уполномоченную делать заключения по Грузии, процесс может занимать неделю, это рабочий режим».
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