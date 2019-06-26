«Транснефть» выплатит компенсацию «Казтрансойлу» за загрязненную нефть

Анатолий Устиненко / ТАСС

«Казтрансойл» 20 июня договорился с «Транснефтью», что получит компенсацию за испорченную дихлорэтаном нефть, следует из сообщения Reuters. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель казахстанской компании: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».

Сколько составит компенсация и когда она будет выплачена, представитель «Казтрансойла» не уточнил. По данным Reuters, загрязнено было 700 000 т казахстанской нефти. В мае из Казахстана до Усть-Луги было прокачано транзитом 798 770 т нефти, следует из данных ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс». Вся ли эта нефть была загрязнена дихлорэтаном, не известно. Представитель «Казтрансойла» этого не говорит. Исходя из стоимости Urals на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 600 000 т стоят $250,7 млн.

Но компенсация будет кратно ниже стоимости нефти на рынке, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Скорее всего, «Транснефть» компенсирует казахстанской стороне небольшой процент от стоимости товара, несколько долларов – до $5 за 1 барр. Ведь нефть есть, и, несмотря на то что она испорчена, ее все еще можно привести в товарный вид и использовать», – предполагает эксперт.

«Казтрансойл», как и «Транснефть», занимается транспортировкой нефти. В его систему трубопроводов сырье сдает более 80 компаний. Они правообладатели этой нефти и компенсацию получат они, говорит представитель казахстанской компании. Сейчас «Казтрансойл» и «Транснефть» должны определиться со схемой компенсации, которая будет учитывать курсы валют, время и место отгрузки нефти. «Казтрансойл» лишь посредник в данной схеме, а конечные получатели – казахстанские нефтяники, говорит представитель «Казтрансойла».

«Механизм урегулирования последствий инцидента общий для всех грузоотправителей», – говорит представитель «Транснефти». «Все требования должны быть урегулированы в рамках заключенных договоров, механизм был озвучен 3 июня», – отметил он. «С тех пор других подходов [к компенсации] не предлагалось, механизм не менялся и будет общий для всех. Вопрос эксклюзивности по выплатам не стоит. Все участники считают свои потери. Как неоднократно было озвучено, им потребуется для этого время до конца лета. Официальных требований к компаниям группы «Транснефть» пока не поступало», – подытожил представитель компании.

Механизм компенсаций «будет учитывать разумные обоснованные издержки», говорил 3 июня заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. Из его слов следует, что «Транснефть» будет возмещать пострадавшим сторонам потери из-за загрязнения трубопровода в зависимости от стоимости фондирования, скорости подмешивания грязной нефти в чистую, а также издержек, связанных с эксплуатацией.

«Юридически можно, наверное, будет провести компенсацию как дополнительное соглашение к договору на прокачку нефти. По нему «Казтрансойл» откажется от любых претензий, а «Транснефть» выплатит компенсацию деньгами или в виде аванса за будущие прокачки нефти по трубе, при этом «Казтрансойл» сможет аналогичную компенсацию выплатить уже своим клиентам – казахским нефтяникам», – рассуждает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.

«Казтрансойл» – первая пострадавшая от загрязнения сторона, с которой «Транснефть» договорилась о компенсации. Транзитом через трубы «Транснефти» также экспортируется нефть Азербайджана и Туркмении, но о договоренностях с ними пока не известно. Не определена и сумма возмещения Белоруссии и другим европейским странам, куда попала грязная нефть или в которые прекратились поставки сырья из-за приостановки прокачки. Договоренностей о фиксированной компенсации пока нет, говорит представитель «Белнефтехима»: «Непонятна сумма ущерба, это вопрос не ближайшего времени». Пока стороны заняты возвратом грязной нефти в Россию.

«У Белоруссии и Казахстана принципиально разные ситуации в связи с загрязнением нефтепровода: у казахстанских коллег проще посчитать сумму компенсации, поскольку ущерб только лишь в загрязненной нефти, у Белоруссии пострадало оборудование на нефтеперерабатывающих заводах», – говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одной из пострадавших сторон.