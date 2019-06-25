«Транснефть» объяснила повторное загрязнение трубопровода «Дружба»
Повторное загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, сообщили в «Транснефти». В качестве подтверждения представитель «Транснефти» передал журналистам письмо главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго в адрес руководства польской компании Pern.
«Наиболее вероятной причиной кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов, возможно, является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин», – говорится в письме. Вериго отмечает, что полностью исключает сознательное использование загрязненной нефти в транспортировке.
Точечные пробы на одном из участков трубопровода «Дружба», взятые 19 июня, показали превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь – Адамово на Польшу. Представитель Pern (оператор польского участка нефтепровода «Дружба») подтвердил приостановку закачки из-за превышения хлорорганических соединений в нефти. Повторные пробы показали снижение содержания хлорорганики, поэтому уже 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.
Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре впервые 19 апреля. «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов. Как сообщали в «Белнефтехиме», полная очистка двух веток трубопровода «Дружба» от загрязненной российской нефти произойдет только к середине августа.