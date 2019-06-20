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В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть». Как рассказали «Ведомостям» в «Транснефти», 19 июня в 15:00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате в 20:17 была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе «Мозырь — Адамово» на Польшу.

В «Транснефти» утверждают, что со стороны России в Белоруссию на участке «Унеча — Мозырь» в июне нефти с содержанием хлорорганики выше 1,5 ррм не уходило. Вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлоророрганических соединений в нефти явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, предполагают в «Транснефти», ссылаясь на данные белорусских коллег.

Вторая точечная проба была взята вечером 19 июня, по ее результатам, которые были готовы в 22:30, превышение содержания хлорорганики в нефти снизилось до 4 ррм. В 8:37 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.

Перекачка от «Транснефти» по магистральному нефтепроводу «Унеча-Мозырь-2» в это время не сокращалась.