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Белорусский участок «Дружбы» очистят от загрязненной нефти к середине августа

Полная очистка двух веток трубопровода «Дружба», расположенных на территории Белоруссии, от загрязненной российской нефти произойдет только к середине августа, говорится в сообщении «Белнефтехима». Речь идет о полной очистке системы нефтепроводов «Гомельтранснефть – Дружба». На данный момент все еще продолжается вытеснение загрязненных нефтепродуктов из третьей ветки на участке от Кобрина до Мозыря. «Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа», – уточняется в сообщении.

Ранее «Белнефтехим» сообщил, что к 15 августа собирается завершить очистку нефтепровода Унеча – Полоцк (северная ветка «Дружбы»). На этом участке трубопровода находится 460 000 т некондиционной нефти. Всего на территории Белоруссии в трубопроводах сейчас находится более 620 000 т загрязненной нефти.

Как отметили в «Белнефтехиме», поставляемая сейчас из России нефть отвечает всем параметрам качества. «По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти», – отмечается в сообщении «Белнефтехима».

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было зафиксировано высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейским потребителям была приостановлена. Белоруссия и Россия договорились очистить трубопровод от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы.

В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали четверых из шести обвиняемых: это гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других подозреваемых арестованы заочно. Это бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев. Их объявили в международный розыск.