Бизнес

Новости

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Оператор белорусского участка «Дружбы» – компания «Гомельтранснефть» провела ряд мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитка трубопровода. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим». Отмечается, что реверсом на территорию России было возвращено 450 000 т загрязненной нефти, она была замещена сырьем, соответствующим ГОСТу.

Проведенная работа позволила вечером 8 июня получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово». После проверки качества транспортировка нефти в направлении Польши и Германии была возобновлена. Поставки на Украину осуществляются по графику.

Белоруссия продолжит работу по замещению загрязненной нефти сырьем надлежащего качества. Реализация мер продолжится до середины августа.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело.