Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Россия отзывает нефть

Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефти

Трубопровод «Дружба» нужно освободить от загрязненного сырья до 10 июня

Белоруссия и Россия договорились, что прокачают 1,3 млн т загрязненной хлорорганикой нефти на свои территории и до 10 июня очистят трубу, передал «Интерфакс» 24 мая со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. Накануне, 23 мая, тот провел переговоры с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко. 1 млн т нефти поступит из Белоруссии в Россию, еще около 250 000 т – из Польши в Белоруссию. До 3 июня белорусско-российская рабочая группа начнет подсчитывать ущерб: подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, сказал Ляшенко агентству БелТА.

По словам Козака, нефть из трубопровода будет возвращаться в Россию, «соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним». Где будет храниться нефть, Козак не назвал. Он отметил, что «мы будем ее [нефть] доводить до стандартных условий. Будем с ней работать, есть механизмы очистки этой нефти». С Украины реверсом качать нефть через Белоруссию в Россию нет необходимости, добавил Козак, «там уже достигнуты все договоренности, каким образом мы ее там будем хранить».

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