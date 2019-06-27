Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Авианалет на Бермуды

Иностранные суда российских авиакомпаний рискуют прекратить полеты

Росавиация решила игнорировать соглашение с Бермудами, где зарегистрированы эти лайнеры

Росавиация приказала своим территориальным органам при проверках авиакомпаний классифицировать изменения типовой конструкции (как главные, так и второстепенные) воздушных судов, не имеющие отдельного одобрительного документа Росавиации, как несоответствие. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Алексея Новгородова от 27 мая. Новгородов распорядился отражать несоответствия в актах проверок и давать на их устранение не более 365 дней.

В том же письме Новгородов просит довести информацию до авиакомпаний, чтобы они незамедлительно начали сертифицировать все изменения в воздушных судах в Росавиации. Подлинность письма подтвердили топ-менеджеры четырех авиакомпаний, они получили его в середине июня.

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06:17 28.06.2019
Я там не был)
00
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