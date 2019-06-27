На развитие газомоторной отрасли до 2024 года бюджет даст 58 млрд рублей

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Пока что только «Газпром» последовательно вкладывается в газомоторную инфраструктуру Газпром

В 2019 г. бюджетное финансирование программы развития рынка газомоторного топлива может вырасти с 0,3 млрд до 3,5 млрд руб., а субсидирование производителей техники, работающей на газе, – с 2,5 млрд до 5,2 млрд. В 2020–2024 гг. господдержка отрасли может составить 10 млрд руб. ежегодно. Такие решения были приняты в мае на совещании у первого зампреда правительства Антона Силуанова. «Ведомости» ознакомились с протоколом совещания, его подлинность подтвердил представитель Силуанова. Минэнерго дорабатывает дорожную карту развития рынка газомоторного топлива, сообщил представитель министерства, правительство намерено организовать работу с «Газпромом», «Роснефтью» и «Новатэком» так, чтобы включить в дорожную карту мультипликативный эффект от частных инвестиций не менее чем в 10-кратном размере в сравнении с бюджетными затратами.

До 3,5 млрд руб. ежегодно в течение пяти лет правительство предполагает направлять на развитие сети газовых заправок, до 1,5 млрд руб. – на переоборудование техники. Еще до 5 млрд руб. будет выделяться лизинговым организациям в виде субсидий на приобретение техники, способной работать на газе. Расчеты и обоснования таких затрат Минэнерго и Минпромторг должны предоставить в Минфин к моменту формирования федерального бюджета на 2020–2022 гг.