РСПП просит Медведева не вводить дифференцированные сетевые тарифы и плату за резерв

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Андрей Гордеев / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой «приостановить» разработку нормативных актов, направленных на ввод тарифа за резерв сетевой мощности и дифференциацию тарифов для потребителей распределенных и магистральных электросетей. Письмо было отправлено в аппарат правительства 1 июля этого года. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель РСПП. В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили получение письма: «Оно было получено 2 июля и будет рассмотрено в установленном порядке».

«Нам известно, что инициаторы разработки соответствующих нормативных правовых актов просят ускорить их внесение и принятие», – пишет в письме президент РСПП Александр Шохин. Но эта борьба с перекрестным субсидированием путем перекладывания затрат между разными игроками рынка неэффективна, подчеркивает он. Только ввод тарифа за резервирование мощности может привести к дополнительной нагрузке на бизнес в размере около 50 млрд руб. в год. Дифференцированный тариф, который некоторые компании уже называют возвращением к «последней миле», добавит еще 38 млрд руб. в год, подсчитал аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Это соответствует размеру «высвобождающихся» средств, о котором ранее говорил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.