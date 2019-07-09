РФПИ с партнерами купили 28% фармацевтической компании Alium

Евгений Разумный / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) вместе с ближневосточными фондами объявили о покупке 28% акций фармацевтического производителя Alium. 95,1% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ВТБ и менеджменту компании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. за 15,5 млрд руб. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ. В апреле партнеры подписали обязывающее соглашение с консорциумом в составе РФПИ, РКИФа и ближневосточных фондов об их вхождении в капитал Alium. После закрытия сделки они, как и планировалось, получили 28% фармкомпании, у ВТБ осталось 46%, у «Системы» – 13%. Представитель АФК «Система» сделку с РФПИ подтвердил, ВТБ – от комментариев отказался.

Представитель РФПИ сумму сделки не раскрыл. Инвестиции консорциума во главе с РФПИ превысят 4 млрд руб., сообщала в апреле «Система». Человек, близкий к одной из сторон сделки, подтверждает: «Ее условия не поменялись».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что за Alium заплачена «адекватная рынку цена»: «Благодаря качественному портфелю и его грамотному продвижению компания активно росла последние годы». Выручка Alium с 2015 по 2017 г. выросла почти вдвое – до 6,1 млрд руб., чистая прибыль – с 552 млн до 1,3 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса», более поздних цифр нет). По данным компании, ее годовой оборот – 8,4 млрд руб., она производит более 150 препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, неврология, мужское здоровье и др. В ее портфеле как дженериковые препараты, так и инновационные разработки.

В планах «Системы» и ее партнеров создать на базе Alium «одного из лидеров растущего рынка фармацевтических препаратов», о чем заявлял президент АФК Андрей Дубовсков. Для этого Alium планируется до конца 2019 г. объединить с другим активом «Системы» – биофармацевтическим «Биннофармом», выпускающим в том числе вакцину против гепатита B. В результате доля консорциума во главе с РФПИ сократится, говорят два человека, близких к разным сторонам, не уточняя подробностей.

«Система» также подписала обязывающее соглашение с Marathon Group Александра Винокурова о покупке долей в Курганском обществе медицинских препаратов и изделий «Синтез» и «Биокоме». «Синтез», по его данным, – в десятке крупнейших заводов по производству лекарств с долей рынка около 3%. «Биоком» выпускает антибактериальные непатентованные средства и препараты, которые применяются при лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ближайшие пять лет DSM Group ожидает роста российского фармрынка максимум на 5% в год; в 2018 г. он достиг 1,68 трлн руб. (+2,6%), включая 451 млрд руб. госзакупок.