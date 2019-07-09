Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Ледяные льготы «Роснефти»

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

С их помощью Игорь Сечин может выполнить обещание к 2030 году загрузить Севморпуть 100 млн тонн нефти

К 2025 г. грузопоток Северного морского пути возрастет в 10 раз, «наша задача – сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией», рассказывал президент Владимир Путин Федеральному собранию незадолго до своего переизбрания. Помочь в этом Путину пообещал 1 апреля этого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – к 2030 г. отправлять Севморпутем по 100 млн т нефти в год.

Но делать это «Роснефть» готова с помощью бюджета. Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний. Они готовы создать единый арктический кластер из четырех месторождений с общими ресурсами 1,9 млрд т нефти – принадлежащих «Роснефти» Тагульского, Сузунского, Лодочного месторождений и Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга». Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей». О таком проекте писала ранее газета «Коммерсантъ».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике