«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин готов отправить нефть по Северному морскому пути Илья Архипов / BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

К 2025 г. грузопоток Северного морского пути возрастет в 10 раз, «наша задача – сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией», рассказывал президент Владимир Путин Федеральному собранию незадолго до своего переизбрания. Помочь в этом Путину пообещал 1 апреля этого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – к 2030 г. отправлять Севморпутем по 100 млн т нефти в год.

Но делать это «Роснефть» готова с помощью бюджета. Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний. Они готовы создать единый арктический кластер из четырех месторождений с общими ресурсами 1,9 млрд т нефти – принадлежащих «Роснефти» Тагульского, Сузунского, Лодочного месторождений и Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга». Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей». О таком проекте писала ранее газета «Коммерсантъ».