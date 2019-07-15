Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей

Виталий Тимкив / ТАСС

«Предполагается, что в компании «РМП-Тамань» – концессионере сухогрузного морского порта Тамань – будет пять участников: помимо ФГУП «Росморпорт» это «Кузбассразрезуголь», СУЭК, «Металлоинвест» и РЖД. Всем участникам направлены предложения о покупке долей компании, проекты акционерного соглашения и текст предварительного меморандума», – рассказал журналистам гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев. Сейчас «РМП-Тамань» на 100% принадлежит «Росморпорту».

Порт планируется построить на Таманском полуострове. Первая очередь, согласно подготовленной Минтрансом модели («Ведомости» с ней ознакомились) мощностью 66,9 млн т, должна быть введена в эксплуатацию в 2024 г., инвестиции должны составить 171 млрд руб. Из них 81 млрд руб. будет потрачен на федеральные объекты – подходной канал, волнозащитные сооружения, ж/д станцию, причалы и т. д., которые по концессии построит «РМП-Тамань». Участниками этой концессии должны стать инвесторы, которые также направят в сумме 90 млрд руб. на строительство грузовых терминалов.

«Предполагается, что «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК Андрея Бокарева и Искандера Махмудова. – «Ведомости»), СУЭК и «Металлоинвест» (принадлежат соответственно Андрею Мельниченко и Алишеру Усманову. – «Ведомости») приобретут по 22,5% «РМП-Тамань», РЖД подтвердила готовность приобрести 10%, 22,5% останутся в собственности «Росморпорта», – пояснил заместитель гендиректора ФГУПа Яков Быков.

Терминалы в первой очереди Тамани также планируют строить «Эфко», «СДС-холдинг», «Ростех» и «Роснефть». Раньше их называли среди предполагаемых концессионеров. Но компании от концессии отвалились, они будут просто строить терминалы и арендовать для них инфраструктуру, говорит человек, близкий к Минтрансу. Плюс «Эфко» и «СДС-холдинг» еще не решили окончательно, строить ли свои терминалы и с какими параметрами, добавляет он.

«Ростех» и «Эфко» заинтересованы участвовать в проекте порта Тамань, формы этого участия сейчас находятся в стадии обсуждения, говорят их представители. Представители «Роснефти» и «СДС-холдинга» на запросы не ответили.

Зерновые терминалы Новороссийского порта обеспечат потребности России в экспорте зерна, проект крупного зернового терминала на Тамани (как у «Эфко». – «Ведомости») имеет риск не окупиться, говорил в интервью «Ведомостям» президент группы «Дело» Сергей Шишкарев.

«Актуальная концепция проекта не предполагает финансирование из федерального бюджета. Источником 81 млрд руб. для «РМП-Тамань» будут взносы акционеров в его уставный капитал и займы от акционеров. Каждый участник концессии самостоятельно обеспечит фондирование своей части вложений», – продолжает Быков. Каждый участник концессии инвестирует в нее пропорционально доле в «РМП-Тамань». «Росморпорт» рассматривает возможность в этих целях разместить дебютный выпуск облигаций объемом до 5 млрд руб. и сроком обращения 3–5 лет. Всего же программа облигаций «Росморпорта» предполагает размещение займов на 25 млрд руб. в течение 10 лет, добавил он.

Ранее предполагалось, что 75% в «РМП-Тамань» у «Росморпорта» купит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и затем частично перепродаст частным компаниям, оставшись участником концессии (точно по такой схеме ГТЛК уже строит с соинвесторами угольный порт Лавна в Мурманске). Однако ФАС и Минэкономразвития в данном случае выступили против участия ГТЛК и настаивали на конкурсных процедурах, говорят три человека, близких к участникам проекта.

Но заключение концессии на конкурентной основе предполагает многоступенчатую систему отбора, в том числе согласование текста концессионного соглашения в правительстве, говорят два собеседника «Ведомостей». Вся процедура может занять до 18 месяцев, что делает ввод порта в эксплуатацию в 2024 г. маловероятным, добавляет один из них. Модель Минтранса предполагает, что в январе 2020 г. уже начнется проектирование частных терминалов и объектов концессии.

«Росморпорт» ожидает ответа от потенциальных участников концессии на этой неделе. В случае положительного ответа материалы будут переданы в Минтранс и правительство, которое примет окончательное решение, говорит представитель Минтранса. Планируемые сроки ввода первой очереди он не комментирует.

Представители РЖД, «Кузбассразрезугля», СУЭК и «Металлоинвеста» от комментариев отказались.

Вторая очередь порта Тамань предполагает строительство в 2027–2030 гг. контейнерного терминала и терминала минеральных удобрений суммарной мощностью 37 млн т.

Глубоководный порт Тамань будет очень востребован, особенно для перевалки угля и металлургических грузов – под них не приспособлен порт Новороссийск, находящийся к тому же в черте города. И возможности роста Новороссийска ограничены, он не сможет добавить еще 100 млн т, говорит директор агентства Portnews Надежда Малышева.