Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Такси с чипсами и газировкой

Такси «Ситимобил» организует продажу еды в московских такси Андрей Гордеев / Ведомости

Сервис заказа такси «Ситимобил» организует продажу еды в московских такси. Его партнер по проекту RideBar установит в автомобилях специальные контейнеры с продукцией, которые пассажир сможет приобрести прямо в поездке, рассказали «Ведомостям» представители обеих сторон. Чтобы получить товар, нужно ввести номер бокса на сайте ridebar.ru или отсканировать QR-код и оплатить покупку онлайн. После этого водитель получит уведомление об оплате и передаст товар пассажиру.

Поставщики для таких «магазинов» в такси – производители продуктов питания Mars и PepsiCo: они обеспечат пассажиров водой, газированными и энергетическими напитками, жевательной резинкой, снеками, чипсами, шоколадом и проч., перечисляет представитель «Ситимобила». Для PepsiCo это прежде всего эксперимент: компания тестирует новые цифровые форматы взаимодействия с потребителем, говорит ее представитель Александр Костиков. Mars, по словам его представителя, тоже осваивает новые каналы продаж, которые делают продукцию более доступной, например через вендинговые автоматы.

Цены продуктов в такси сопоставимы с ценами в супермаркете, уверяет представитель «Ситимобила»: жевательная резинка Orbit стоит 35 руб., чипсы Lay’s – 30 руб., энергетик Adrenaline Rush – 80 руб.

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила». По его словам, с каждой покупки водитель будет получать процент – от 25 до 70% от стоимости товара. До сих пор водитель фактически не имел легального дополнительного заработка непосредственно на линии, добавляет основатель RideBar Василий Круглов, теперь у него есть готовое решение с удобной платформой и прозрачной мотивацией.

Пока партнеры тестируют проект: оборудовано 100 автомобилей партнеров «Ситимобила» класса комфорт. Один из участников пилота – московский таксопарк «2412». Его гендиректор Роман Кондрашкин идею дополнительного заработка для водителей и расширения услуг для клиента такси считает интересной. Однако выводы, по его мнению, можно будет делать только по завершении пилотного проекта. «Он покажет, насколько выгодно и технически сложно продавать такую продукцию через водителей. Главное, чтобы все технические вопросы с водителями брал на себя оператор, а не таксопарк», – рассуждает Кондрашкин. По итогам пилота будет принято решение, масштабировать ли дальше проект, добавил представитель «Ситимобила».

Идея интересная – такая услуга увеличит лояльность потребителя к «Ситимобилу», считает партнер Data Insight Федор Вирин. Однако, по его мнению, не стоит ждать больших продаж такой продукции, поскольку поездки в Москве короткие.

Подобные услуги уже доступны в США, ОАЭ, Китае, перечисляет представитель «Ситимобила», Москва стала первым городом в Европе. В других странах такое предложение есть, но без использования онлайн-покупки и востребовано оно обычно в длительных поездках, отмечает Вирин.

Конкуренты «Ситимобила» – «Яндекс.Такси» и Gett, по словам их представителей, подобных услуг не предоставляют. В этом нет необходимости, считает представитель «Яндекс.Такси»: пользователям премиальных тарифов бесплатно предоставляется питьевая вода, влажные салфетки и губки для обуви, пассажиры тарифов комфорт и выше могут воспользоваться кабелем для подзарядки мобильного телефона.