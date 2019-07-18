В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета

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У кинотеатров, открытых с помощью денег фонда, возникли сложности в работе с прокатчиками и формированием репертуара Андрей Гордеев / Ведомости

На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research». Это на 11 кинозалов меньше, чем было в начале нынешнего года. Прежде аналитики компании прогнозировали сложности с расширением программы кинофикации, говорили о грядущих закрытиях кинотеатров.

По данным «Невафильм Research», всего в стране сейчас 1886 кинотеатров с 5258 залами.

Программа массовой реконструкции кинотеатров в малых городах началась в 2015 г. по инициативе министра культуры Владимира Мединского. У огромной части населения России нет доступа к кинотеатрам, сетовал он, а российским продюсерам не хватает кинотеатров, чтобы отечественное кино больше зарабатывало. Управляет программой кинофикации государственный Фонд кино: он ежегодно проводит отбор кинотеатров, которые хотели бы безвозвратно получить деньги – максимум 5 млн руб. – на реконструкцию, т. е. на покупку нового проектора и экрана, установку кресел и т. д. Первые два года деньги выдавались кинотеатрам только в местах, где проживает менее 100 000 человек. Такие площадки быстро закончились, и критерии упростились: теперь на 5 млн руб. от Фонда кино могут претендовать и залы в городах с населением до 500 000 человек. Государство уже потратило на эту программу больше 4 млрд руб.