Минэкономразвития хочет ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике
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Министерство экономического развития предложило ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике – за счет федерального бюджета: на regulation.gov.ru министерство в среду опубликовало проект указа президента об этом. Регулирующее воздействие проекта оценено в 402 млрд руб.
Начиная с 2020 г. министерство предложило учитывать в федеральном бюджете расходы на субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, выравнивание тарифов на Дальнем Востоке и в Калининградской области. Также из бюджета предложено финансировать необходимую валовую выручку мусоросжигающих заводов и электростанций, работающих с инновационным российским оборудованием, и строительство новых ТЭС с экспериментальными газовыми турбинами. Для этого правительство должно до 1 октября 2019 г. утвердить нормативные правовые акты, ликвидирующие перекрестное субсидирование, говорится в проекте указа.
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