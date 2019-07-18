Минэкономразвития хочет ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике

Это будет стоить федеральному бюджету 402 млрд рублей в год

Статья опубликована в № 4857 от 18.07.2019 под заголовком: Ток пойдет и без субсидий

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Перекрестное субсидирование составляет до 25% в цене электроэнергии Евгений Разумный / Ведомости

Министерство экономического развития предложило ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике – за счет федерального бюджета: на regulation.gov.ru министерство в среду опубликовало проект указа президента об этом. Регулирующее воздействие проекта оценено в 402 млрд руб.

Начиная с 2020 г. министерство предложило учитывать в федеральном бюджете расходы на субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, выравнивание тарифов на Дальнем Востоке и в Калининградской области. Также из бюджета предложено финансировать необходимую валовую выручку мусоросжигающих заводов и электростанций, работающих с инновационным российским оборудованием, и строительство новых ТЭС с экспериментальными газовыми турбинами. Для этого правительство должно до 1 октября 2019 г. утвердить нормативные правовые акты, ликвидирующие перекрестное субсидирование, говорится в проекте указа.