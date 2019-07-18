Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы

«Транснефть» 1 июля возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Gleb Garanich / REUTERS

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (его цитирует «Интерфакс»).

«Согласно дорожной карте, мы грязную нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом ее можно переработать или подмешать, с какой долей. Частично это будет переработка на наших заводах», – объяснил Рубцов. Загрязненная нефть уже подмешивается к чистой, с этим связаны колебания органических хлоридов в нефти, которая экспортируется через порт Усть-Луга, следует из слов Рубцова. Их концентрация в нефти составляет 3–4 ppm (миллионные доли, относительно невысокая концентрация. – «Ведомости»), сказал он, такую нефть могут принимать все заводы. «Ранее было до 2 ppm, сейчас с предлагаемым содержанием проблем [у НПЗ] нет», – утверждает Рубцов: никто от такой нефти не отказывается, вопрос только в стоимости.

В апреле президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предупреждал, что загрязненную нефть компания будет смешивать с нормальной нефтью в Новороссийске и дальше продавать.

Российская нефть Urals с большим содержанием хлорорганики попала в нефтепровод «Дружба» и через него на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Часть ее пошла дальше и достигла европейских потребителей – они сразу прекратили прокачку. Загрязнение стало следствием мошенничества с поставками нефти, утверждала «Транснефть». После того как загрязненная нефть была возвращена в Россию, «Транснефть» 1 июля возобновила прокачку нефти по «Дружбе».

«Судя по всему, никто не будет оказывать давление на компании, чтобы они купили эту нефть, это будет происходить добровольно, а спрос будет зависеть от цены», – считает старший директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, покупателями могли бы стать крупнейшие российские компании, у которых больше возможностей распределить эту нефть между разными заводами и максимально сильно ее разбавить, чтобы исключить риск порчи оборудования. Скидка должна как минимум покрыть затраты на логистику и позволить компаниям немного заработать на этой операции, добавил эксперт.

Представители нефтяных компаний не ответили на запросы «Ведомостей».