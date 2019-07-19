Аналитики UBS ожидают роста цен на никель в ближайшие три года

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Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей RENAULT

Цена никеля выросла на 23% с недавних минимумов в июне и достигла годового максимума – $14 880 за 1 т. Последний раз никель стоил столько больше года назад – 26 июня 2018 г.

И это тенденция, считают аналитики швейцарского банка UBS. В отчете «Никель: скачки цен. Есть ли для них фундаментальная поддержка?» они пишут, что тренд на повышение цены никеля сохранится в течение следующих трех лет, в 2020 г. цена вырастет еще на 22,3% и уйдет выше $18 000 за 1 т.

Основная причина такого уверенного движения котировок, по мнению экспертов, – рост спроса на электромобили и их производства.

Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На аккумуляторы приходится 5% мирового потребления металла, или примерно 115 000 т, говорится в материалах «Норникеля». Эта компания производит 10% первичного и 23% рафинированного никеля в мире, она подконтрольна структурам «Интерроса» Владимира Потанина.