Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: «Газпром» не бросает трубы

«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»

Труба может понадобиться для поставок газа в Европу через строящийся «Турецкий поток», считают эксперты

«Газпром» решил достроить газопровод компрессорная станция (КС) «Починки» (Нижегородская обл.) – КС «Русская» (Краснодарский край), сообщил «Интерфакс». Эта труба протяженностью 1625,6 км была спроектирована как часть системы трубопроводов «Южный коридор». Она, в свою очередь, создавалась для подачи газа в экспортную трубу «Южный поток», которую по дну Черного моря планировалось протянуть в Болгарию.

Но в 2015 г. проект «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м был свернут, а вместо него «Газпром» начал строить «Турецкий поток», мощность которого была снижена в 2 раза. В итоге труба Починки – Анапа осталась недостроенной. В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская». Часть труб, предназначавшихся для этого проекта, была переброшена для строящегося трубопровода «Северный поток – 2».

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Комментарии
Korsikanec
08:42 22.07.2019
Что значит "фигня"?!? Бесконечные возможности для распила
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