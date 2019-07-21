Авиакомпания «Победа» стала туроператором

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«Победа» рассчитывает продавать путевки дешевле, чем крупные туроператоры АГН Москва

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков. В тур входит перелет и проживание в гостинице, а также, по желанию клиента, трансфер. У «Победы сейчас около 70 направлений, в том числе около 25 – международные, следует из информации на сайте авиакомпании.

«Победа» включена в федеральный реестр туроператоров, добавил Калмыков. Приказ об этом ведомство издало еще 3 июня, говорится на сайте агентства.