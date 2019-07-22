«Ростех» просит 300 млрд рублей из бюджета
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Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; 92,31% ее акций Росимущество в прошлом году передало госкорпорации «Ростех») нужна докапитализация со стороны государства – более 300 млрд руб., чтобы завершить финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным, указано в стенограмме на сайте Кремля.
«Есть очень большой объем кредитных обязательств, которые были получены по наследству еще со времен 1990-х гг., начала 2000-х гг. Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, т. е. процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов», – пояснил Чемезов необходимость докапитализации. По его словам, прежде всего эти деньги необходимы на реализацию программы среднемагистрального самолета МС-21 и другие гражданские проекты: «Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку».
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