«Уралкалий» резко подорожал за три дня

Это может быть связано с предстоящим делистингом с Московской биржи

Решение о делистинге акционеры «Уралкалия» приняли в декабре 2017 г. Максим Стулов / Ведомости

Акции «Уралкалия» дорожали три торговых дня подряд. Началось все в пятницу (рост за день 4,5%), продолжилось в понедельник (22,7%) и завершилось в первой половине дня вторника, 23 июля (5,2%). В итоге капитализация «Уралкалия» выросла на 36,1% с 258,9 млрд руб. на закрытие торгов в четверг до 352,3 млрд руб. по состоянию на 10.00 23 июля. Затем начался откат. По итогам торгов вторника акции «Уралкалия» подешевели на 3,45% до 320 млрд руб.

Новостей, которые могли бы объяснить такой рост, не было, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Причиной могли стать слухи об очередном выкупе акций. Ликвидность «Уралкалия» упала вслед за количеством бумаг в свободном обращении, продолжает он: «Бумага сильнее реагирует на небольшие объемы». Объем торгов небольшой, это резко отражается на цене, согласен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Возможно, в преддверии делистинга спекулянты решили манипулировать ценами, рассуждает он.

Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.

«Уралкалий» – один из крупнейших производителей калия в мире. Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия.

За последние полгода структура собственников «Уралкалия» дважды менялась. В декабре 2018 г. дочерняя структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции» – приобрела 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у Rinsoco Trading, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк. У него осталось 9,7%. До сделки у Лобяка была такая же доля, как и у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, – 19,9%. Лобяк – однокурсник и давний партнер Мазепина.

Затем структура Лобяка направила оферту акционерам на выкуп 13,2% акций «Уралкалия». В середине июня 2019 г. Сбербанк оферту принял и продал 10,18%. В итоге «Уралхим» Мазепина, структура Лобяка и сам «Уралкалий» совокупно стали владельцами более 96% уставного капитала компании. А покупка у банка 10% позволила им начать принудительный выкуп акций у остальных акционеров.

Решение о делистинге акционеры «Уралкалия» приняли еще в декабре 2017 г. Через год Мазепин говорил, что компания завершит принудительный выкуп акций и сбалансирует акционерную структуру к июню-июлю 2019 г.

В будущем не исключены размещения «Уралхима» и «Уралкалия» на зарубежных биржах – они будут проводиться для снижения долга компаний, говорил тогда Мазепин. Возможен вариант одновременного IPO или размещения «Уралхима» следом за возвратом на биржу «Уралкалия». «Когда мы говорим, что хотим снизить долг, то имеем в виду долг, который есть на «Уралхиме» после покупки «Уралкалия». Мы рассматриваем долг как единый для обеих компаний и хотим, чтобы две компании чувствовали себя более раскрепощенно. Поэтому, выходя на рынки капитала, мы будем сравнивать: сначала «Уралхим» [проведет IPO], а потом «Уралкалий» [вернется на биржу], либо наоборот, либо совместно, либо порознь – это нам подскажут консультанты, инвестбанки», – отмечал он (цитата по ТАСС). По его оценке, Московская биржа не даст нужного спроса, поэтому менеджмент будет рассматривать международную площадку – возможно, в Азии. Возвращаться на Лондонскую биржу (LSE) компании не планируют, уточнил Мазепин. Бумаги «Уралкалия» торговались на LSE с 2007 по 2015 г.

Планы компаний на IPO имеют смысл, считает Худалов: «Калийный рынок восстановится, и цены позволят в будущем разместить бумаги компаний. Это не произойдет быстро, но долгосрочно стратегия неплохая: купить сейчас по невысокой цене акции компании, чтобы в будущем хорошо разместить их».