«Уралкалий» остановил работу рудника в Соликамске

«Уралкалий» остался без одного своего рудника, пока не известно, надолго ли ТАСС

Утром в субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты «Уралкалия» в Пермском крае произошел пожар, его тушили более суток. При пожаре погибло девять человек, их тела были обнаружены в воскресенье. Все они были строителями. О причинах пожара пока ничего не сообщается, версия о возгорании метана не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ, повлекшем смерть трех или более человек.

Представитель «Уралкалия» пояснил, что трагедия произошла на строительстве четвертого ствола для соликамского рудоуправления № 3. «Это был объект незавершенного строительства, работы на котором выполняла подрядная организация ФГУП «Управление строительства – 30», – добавил он. В результате спасательной операции была приостановлена работа всего рудоуправления, сообщил представитель «Уралкалия». Когда объект вернется к работе, представитель не ответил.

«Уралкалий» – крупнейший российский производитель и экспортер калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик в Пермском крае.

В 2017 г. компания добыла более 8 млн т калия. На конец 2017 г. чистый долг «Уралкалия» составил $5,37 млрд, отношение к EBITDA – 4,01. Капитализация компании на Московской фондовой бирже в пятницу составляла 242,2 млрд руб.

Тот факт, что пожар произошел на действующем объекте, сильно усугубляет ситуацию, подчеркивает руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ капитала» Елена Сахнова. На рудоуправлении № 3 компания добывала порядка 2,5 млн т калия в год. Таким образом, ежедневная добыча составляла порядка 700 000 т, рассчитывает эксперт. Если предположить, что объект будет закрыт даже на две недели – пока будет идти разбирательство и проверки, – компания потеряет порядка 100 000 т добычи. А это около $30 млн недополученной выручки и $15–18 млн недополученной EBITDA», – приводит данные Сахнова.

Проект расширения рудника «Соликамск-3» предполагает восстановление ранее пройденной части ствола № 4 и завершение его строительства, пишет «Интерфакс». В результате мощности шахты должны вырасти на 600 000 т, а общая стоимость проекта ранее оценивалась компанией в $225 млн.

В данной ситуации «Уралкалий» несет репутационные потери, так как трагедия произошла на его объекте, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Но компания не несла ответственность за жизнь сотрудников, поскольку не она занималась обеспечением их безопасности на опасном объекте, не она нанимала строителей, подчеркивает он. Теперь на месте будут происходить следственные действия, будет устанавливаться, кто был ответственным за безопасность на объекте. В зависимости от масштабов происшествия они могут продолжаться до шести месяцев, говорит Фролов.