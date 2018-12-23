В деле о пожаре в соликамской шахте появились первые подозреваемые

Сотрудники спасательных служб на территории шахты компании «Уралкалий» в Соликамске МЧС / ТАСС

По делу о пожаре в шахте «Уралкалия» в Соликамске задержаны четыре человека, все они являются сотрудниками подрядной организации — федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 30» (УС-30). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Дело передано в центральный аппарат СКР.

В качестве подозреваемых задержаны горные мастера УС-30 Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса, где произошел пожар, Андрей Артюхин.

Пожар на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Пермском крае произошел утром 22 декабря, его тушили более суток. При пожаре погибли девять человек, их тела были обнаружены в воскресенье. Все они были строителями, добыча в шахте еще не велась.

О причинах пожара пока ничего не сообщается, версия о возгорании метана не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ, повлекшем смерть трех или более человек. Следователи допрашивают свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности, изымают документацию.

Плановая проверка на руднике, где произошел пожар, должна была пройти в январе следующего года, сообщил Ростехнадзор. Служба создала комиссию по расследованию причин аварии.

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил понедельник, 24 декабря, днем траура в регионе. Также он распорядился выделить семьям погибших по 1 млн руб. Кроме того, родственники получат по 2 млн руб. на каждого погибшего от УС-30, по 3 млн руб. от «Уралкалия» и по 1 млн руб. страховых выплат.

При пожаре в шахте «Уралкалия» погибли девять человек