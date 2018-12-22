Следователи возбудили дело о гибели рабочих при пожаре в шахте в Соликамске

Архивная фотография Денис Абрамов / Ведомости

Пермское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ, повлекшем смерть трех и более человек (ч. 3 ст. 216 УК). При этом официально о гибели рабочих пока не сообщалось.

«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Пожар в шахте начался около десяти часов утра по Москве. Из-под земли были выведены восемь рабочих, никто из них не пострадал. Девять человек оказались заблокированы в зоне задымления, спасателям не удавалось до них добраться, на связь они не выходили. По словам представителя «Уралкалия», оставшиеся под землей рабочие были строителями из подрядной организации — федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Управление строительства №30». Добыча на объекте, где произошел пожар, не велась, там шли строительные работы.

Представитель «Уралкалия» назвал ситуация драматической: «До девяти строителей, которые были отрезаны в шахтном стволе, добраться не удалось. Подтвердить факт [гибели] пока не можем, но вероятность увидеть их живыми крайне низкая».

Заблокированные строители находятся на стволе шахты на отметке 363 м, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник. Спасатели смогли спуститься до отметки 338 м, но вынуждены были остановиться из-за высокой температуры. Начальник ФГУП «Управление строительства №30» Андрей Максимов рассказал журналистам, что спасатели пытались зайти в шахту как минимум четыре раза. По его словам, спасательная операция усложняется высокой температурой и сильным задымлением.

У оставшихся под землей рабочих были с собой баллоны с кислородом, позволяющие автономно дышать в безвоздушном пространстве, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе. «У каждого из них кислородный баллон на час полностью автономного дыхания. В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении», — сказал собеседник агентства. Максимов в беседе с журналистами допустил, что запас кислорода у рабочих уже мог закончиться.

Что стало причиной аварии, пока не известно. МЧС опровергло первоначальною версию о возгорании метана. По словам представителя «Уралкалия», задымление произошло в ходе строительных работ. По данным ТАСС, в момент возгорания в шахте велись работы по бетонированию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после разговора с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым пообещал в случае необходимости помощь федеральных властей. Для ликвидации аварии в Соликамск выехали три военизированных горноспасательных отряда МЧС из Свердловской области.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик в Пермском крае.