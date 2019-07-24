Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: «Мечел» просит кредиторов подождать

«Мечел» хочет перенести выплату долгов

Компания предлагает перенести выплату 347 млрд рублей долга еще на четыре года

15 апреля следующего года «Мечел» Игоря Зюзина должен начать возвращать долги Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку и закончить выплату до 2022 г. «Мечел» должен им 347 млрд руб., а общий долг компании превышает 400 млрд руб., долговая нагрузка больше 5,6 EBITDA.

Но компания Зюзина хочет перенести начало выплат с 2020 на 2024 г. и расплатиться с кредиторам за два года до 2026 г., передал представитель Сбербанка слова заместителя предправления Анатолия Попова. «В июне «Мечел» направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение тела основного долга», – говорит Попов. Он отмечает, что банк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа и получения подтверждения о том, что начало выплат перенесли ВТБ и Газпромбанк.

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