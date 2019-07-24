«Мечел» хочет перенести выплату долгов

Компания предлагает перенести выплату 347 млрд рублей долга еще на четыре года

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«Мечел» Игоря Зюзина (слева на фото) должен начать возвращать долги Сбербанку, ВТБ (справа на фото – председатель правления банка Андрей Костин) и Газпромбанку и закончить выплату до 2022 г. Андрей Гордеев / Ведомости

15 апреля следующего года «Мечел» Игоря Зюзина должен начать возвращать долги Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку и закончить выплату до 2022 г. «Мечел» должен им 347 млрд руб., а общий долг компании превышает 400 млрд руб., долговая нагрузка больше 5,6 EBITDA.

Но компания Зюзина хочет перенести начало выплат с 2020 на 2024 г. и расплатиться с кредиторам за два года до 2026 г., передал представитель Сбербанка слова заместителя предправления Анатолия Попова. «В июне «Мечел» направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение тела основного долга», – говорит Попов. Он отмечает, что банк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа и получения подтверждения о том, что начало выплат перенесли ВТБ и Газпромбанк.