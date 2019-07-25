Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Виски смешанного боя

Конор Макгрегор везет в Россию свой виски

Пока он будет продаваться в ресторанах, барах и бутиках

Продажи ирландского виски Proper No. Twelve стартуют в России осенью, сообщил сотрудник российской алкогольной компании и подтвердил представитель бренда Proper No. Twelve, не уточнив других деталей. Эксклюзивным импортером и дистрибутором в России будет АСТ (дистрибутор премиального алкоголя – Diageo, Bacardi, Brown-Forman и т. д.), сообщил человек, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил гендиректор и совладелец АСТ Леонид Рафаилов.

Proper No. Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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