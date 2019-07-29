Utair представила новый план по реструктуризации кредитов на 62 млрд рублей

Ранее Utair настаивал, что сможет обслуживать и погасить только половину семилетнего кредита Евгений Разумный / Ведомости

Utair впервые улучшила свой прогноз по возможности обслуживать кредиты. С октября прошлого года компания ведет с банками переговоры о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб. и уже дважды допустила дефолт по двум семилетним кредитам (на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и 17,4 млрд руб. от Сбербанка): в декабре 2018 г. и июне 2019 г. не выплатила по ним проценты, в сумме примерно 3 млрд руб. Проценты по 12-летнему синдицированному кредиту на 23,7 млрд руб. компания платит, но они символические, так как по нему действует ставка 0,01% годовых.

Utair занимает 4-е место в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» по перевозкам пассажиров, в первом полугодии перевезла 3,7 млн человек.

Ранее Utair настаивала, что в ситуации подорожавшего топлива и низкой маржинальности авиаперевозок сможет обслуживать и погасить только половину семилетнего кредита. Вторую его половину, а также весь 12-летний кредит (т. е. всего 31,4 млрд руб., или 80% синдицированного долга) авиакомпания сначала попросила списать, затем пролонгировать на 35 лет под 0,01%, что практически равносильно списанию. Оба предложения банкиры отвергли. Кредит Сбербанка Utair списать не просила, так как по нему действует поручительство структур «Сургутнефтегаза».

В июле Utair направила кредиторам новое, улучшенное предложение по реструктуризации кредитов: теперь она предлагает продолжить обслуживание 60% семилетнего синдицированного кредита размером 15,4 млрд руб. c удлинением этой части на 10 лет, рассказали три человека, участвующих в переговорах о реструктуризации. Это подлежит обсуждению, авиакомпания заявляет, что готова обслуживать и 70% этого кредита, но тогда удлинение будет больше, добавляют двое собеседников. В этой части кредита предлагается установить ставку 7,5% годовых, сейчас ставка 9%.

Оставшиеся 40% или 30% этого кредита, а также 12-летний кредит Utair по-прежнему просит пролонгировать на 35 лет под 0,01% годовых, при этом ставка будет автоматически повышена до 9% годовых в случае достижения ковенант, продолжают собеседники «Ведомостей». Ковенанты обсуждаются – это может быть, например, достижение определенного коэффициента долг/EBITDA. Utair также готова обсуждать снижение срока пролонгации с 35 до 20–25 лет, говорят собеседники «Ведомостей». Аналогичное предложение сделано и по займам структур «Сургутнефтегаза»: 60–70% займа на 2,4 млрд руб. обслуживать и погашать по ставке 7,5%, его остаток и заем на 3,6 млрд руб. пролонгировать на 35 лет.

Участники синдиката заявляли, что Сбербанк имеет благодаря поручительству привилегированные условия, и просили поручительства «Сургутнефтегаза» или администрации ХМАО (второй крупнейший акционер Utair) по своим кредитам тоже. «Сургутнефтегаз» и ХМАО отказались. В новой модели кредит Сбербанка предлагается пролонгировать на 11–12 лет под 9–10% годовых, причем из них платится только 4–5%, а еще 4–5% накапливаются и откладываются. Финальные погашения тела долга и отложенных процентов будут происходить в два последних года, т. е. после погашения синдицированного кредита, говорят двое собеседников «Ведомостей». Сбербанк дал предварительное согласие на такие условия, утверждает один из них. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Также Utair предлагает конвертировать заем своего акционера «АК-инвест» (владеет 50,1% авиакомпании) размером 700 млн руб. в акционерный капитал, это приведет к снижению долговой нагрузки, говорят два собеседника «Ведомостей».

«Новое предложение нас также не устраивает, оно предполагает слишком низкий уровень возврата кредитных средств», – говорит сотрудник банка – кредитора Utair. «Хотелось бы видеть комплексный план реструктуризации деятельности, который бы подразумевал безубыточность самолетного сегмента», – говорит другой банкир. Ковенанты, при которых символическая ставка становится рыночной, маловероятны, отмечает еще один банкир.

Utair заявляет, что в случае принятия этого предложения сможет обслуживать и погашать кредиты и параллельно сформировать и поддерживать финансовую подушку в 3 млрд руб., которая позволит продолжать операционную деятельность в низкий сезон, продолжает человек, участвующий в переговорах о реструктуризации.

В этом году финансовая подушка создана за счет невыплаты процентов по двум кредитам. Погасить эти невыплаченные проценты Utair планирует за счет продажи своих 50% в компании UTG (занимается обслуживанием авиакомпаний в аэропорту «Внуково»), на них есть покупатель, сделка может быть закрыта в конце сентября, говорят два человека, участвующих в переговорах. За этот пакет Utair планирует выручить 3–3,5 млрд руб., добавляют они. Покупателя они не называют.

Контрольный пакет акций аэропорта Сургута (56%) Utair не хочет продавать, так как лишение скидок по аэропортовым сборам в долгосрочной перспективе перевесит выгоду от продажи.

Представители банка «Траст» и Связь-банка от комментариев также отказались. Представители банков «Россия», МКБ, «Юникредит», МТС-банка, «Сургутнефтегазбанка», «Уралсиб», «Русь» и «Нико-банка» на запросы не ответили. Представитель Utair от комментариев отказался.