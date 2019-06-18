Utair готовится к новому дефолту

Андрей Гордеев / Ведомости

Utair, которая входит в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, не сможет полностью выплатить проценты по семилетним кредитам и займам. Компания сообщила, что сможет до конца недели выплатить лишь 109,2 млн руб., общую сумму выплат компания не назвала. В 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров и получила убыток в размере 22 млрд руб.

У Utair два семилетних кредита – на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Общий долг превышает 74 млрд руб., говорил «Ведомостям» один из кредиторов авиакомпании. Проценты по займам перевозчик должен выплачивать дважды в год – 20 декабря и 20 июня. В декабре компания уже допустила дефолт, не заплатив синдикату и Сбербанку около 2–3 млрд руб. процентов, говорили два кредитора компании.

«Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания подушки ликвидности, поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне», – говорится в сообщении. Авиакомпания обещает осуществлять бесперебойные полеты и наращивать загрузку рейсов.

Авиакомпания обещает заплатить по 12-летним обязательствам и за пользование судами (по лизингу). У Utair есть еще и третий банковский кредит: синдицированный на 23,7 млрд руб. и сроком на 12 лет. Его компания обслуживает. Из-за действующей ставки в 0,01% годовых платеж является символическим – около 1 млн руб. Помимо частичной уплаты процентов Utair для погашения долгов собирается продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, осуществляющей хэндлинговые услуги в принадлежащем авиакомпании аэропорту «Сургут».

Невозможность в декабре погасить проценты по кредитам авиакомпания объясняла существенным ростом цен на авиакеросин и недополучением 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон из-за дефицита пилотов. В частности, Utair потратила на топливо на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Погашать тело кредитов компания должна начать в 2020 г. В ноябре 2018 г. перевозчик начал переговоры с кредиторами о реструктуризации, в марте этого года попросил полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. Авиакомпания также просила структуры «Сургутнефтегаза» (бывший владелец авиакомпании) полностью списать 12-летний заем на 3,6 млрд руб. и половину семилетнего займа на 2,4 млрд руб. Держателям своих облигаций на 13,3 млрд руб. Utair также предлагала реструктуризацию – погашение в течение года 1,5 млрд руб., а 11,8 млрд руб. начать погашать через 35 лет. Единственный кредит, по которому авиакомпания не просила списаний, – это кредит Сбербанка. По нему выдано поручительство структуры «Сургутнефтегаза», покрывающее как 100% тела кредита, так и невыплаченные проценты, ранее говорили «Ведомостям» три банкира, знающих об этом от сотрудников Сбербанка.

«Если авиакомпания допускает просрочку платежа по кредитам более трех месяцев, банки имеют право подать заявление о банкротстве этой компании», – говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Собеседник, близкий к одному из кредиторов Utair, сказал, что договоренностей между банками не подавать в ближайшее время на банкротство авиакомпаний нет, но он полагает, что до осени никто из кредиторов не станет этого делать.

«Банкротить Utair невыгодно ни нефтяникам, которые заправляют ее самолеты в долг, ни банкирам», – считает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. История с «Трансаэро» и «ВИМ-авиа» показала, что обанкротить компанию можно, но денег получить при банкротстве практически невозможно, констатирует эксперт. «Кредиторам от этого банкротства никакой выгоды не будет, а нефтяникам заплатят в любом случае. На это все накладывается нежелание региональных и федеральных властей иметь проблемы с авиасообщением в Западной Сибири», – говорит Рыбак.

Представители основных кредиторов – Сбербанка и Raiffeisenbank – от комментариев отказались, представители банка «Россия», «Юникредит банка», Связь-банка, «МТС банка», Сургутнефтегазбанка, «Уралсиба», банка «Русь» и Нико-банка на запросы не ответили. Представитель еще одного кредитора, МКБ, заявил, что банк понимает социальную значимость компании и будет рассматривать все возможности продолжения операционной деятельности, а также внимательно оценивать действия старших кредиторов Utair.