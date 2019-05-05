Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
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Авиакомпания Utair в отчетности по МСФО за 2018 г. сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам. Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту.
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов. Всего компания не выплатила примерно 2–3 млрд руб. процентов, добавляют двое собеседников, не называя точной суммы. Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
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