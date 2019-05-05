Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Utair перестала платить по банковским долгам

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Но положение компании не критично – она покупает вертолеты, а кредиторы готовы пролонгировать кредиты

Авиакомпания Utair в отчетности по МСФО за 2018 г. сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам. Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту.

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов. Всего компания не выплатила примерно 2–3 млрд руб. процентов, добавляют двое собеседников, не называя точной суммы. Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Vsebashni.ru
06:36 06.05.2019
Может взять интервью у этого Валерия Ефимова, раз он новый собственник компании? Удивительно конечно - у Сургутнефтегаза 3 триллиона рублей лежит на счетах-депозитах, а подконтрольная ему авиакомпания находится при смерти и предлагает выплатить 6% от 100% долга при реструктуризации.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике