Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Но положение компании не критично – она покупает вертолеты, а кредиторы готовы пролонгировать кредиты

Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Utair перестала платить по банковским долгам

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Банки-кредиторы пока не намерены вмешиваться в работу Utair, несмотря на дефолты utair

Авиакомпания Utair в отчетности по МСФО за 2018 г. сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам. Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту.

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов. Всего компания не выплатила примерно 2–3 млрд руб. процентов, добавляют двое собеседников, не называя точной суммы. Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.