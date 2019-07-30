Новый аэропорт Саратова «Гагарин» откроется 20 августа

Это второй построенный в России с нуля международный аэропорт

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Саратов откроет новый аэропорт «Гагарин»

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«Гагарин» будет вторым международным аэропортом, построенным в России с нуля gagarin.aero

Правительство России распорядилось открыть 20 августа для выполнения международных полетов аэропорт «Гагарин» (Саратов) с пунктом пропуска через границу России, говорится в документе на сайте правительства. Тем же распоряжением правительство решило закрыть с 21 августа действующий аэропорт Саратова «Центральный», расположенный в черте города.

«Гагарина» построил холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга примерно в 20 км от Саратова. «Какие-то ночные рейсы 20 августа примет еще «Центральный». «Гагарин» начнет принимать рейсы с 8.00 20 августа, первым будет рейс «Победы», сейчас эта авиакомпания в Саратов не летает, это будет для нее новым направлением в маршрутной сети», – говорит представитель «Аэропортов регионов» Евгений Красиков.