Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Саратов откроет новый аэропорт «Гагарин»

Новый аэропорт Саратова «Гагарин» откроется 20 августа

Это второй построенный в России с нуля международный аэропорт

Правительство России распорядилось открыть 20 августа для выполнения международных полетов аэропорт «Гагарин» (Саратов) с пунктом пропуска через границу России, говорится в документе на сайте правительства. Тем же распоряжением правительство решило закрыть с 21 августа действующий аэропорт Саратова «Центральный», расположенный в черте города.

«Гагарина» построил холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга примерно в 20 км от Саратова. «Какие-то ночные рейсы 20 августа примет еще «Центральный». «Гагарин» начнет принимать рейсы с 8.00 20 августа, первым будет рейс «Победы», сейчас эта авиакомпания в Саратов не летает, это будет для нее новым направлением в маршрутной сети», – говорит представитель «Аэропортов регионов» Евгений Красиков.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике