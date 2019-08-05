Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

После этого компания может уйти с Московской биржи

«Уралкалий» – один из крупнейших производителей калия в мире Евгений Разумный / Ведомости

Компания Rinsoco Trading, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк, направила требование о выкупе акций «Уралкалия». Rinsoco и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг компании, что дает им право требовать выкуп акций у остальных акционеров, следует из сообщения «Уралкалия». Цена выкупа – 120 руб. за обыкновенную акцию. В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций «Уралкалия», то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

В конце июля акции «Уралкалия» несколько дней подряд дорожали без новостей. Причиной могли стать слухи об очередном выкупе акций, а затем уход с Московской биржи, считали эксперты.

За последние полгода структура собственников «Уралкалия» дважды менялась. В декабре 2018 г. дочерняя структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции» – приобрела 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у Rinsoco Trading. У него осталось 9,7%. До сделки у Лобяка была такая же доля, как и у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, – 19,9%. Лобяк – однокурсник и давний партнер Мазепина.

Затем структура Лобяка направила оферту акционерам на выкуп 13,2% акций «Уралкалия». В середине июня 2019 г. Сбербанк оферту принял и продал 10,18%. В итоге «Уралхим» Мазепина, структура Лобяка и сам «Уралкалий» совокупно стали владельцами более 96% уставного капитала компании. А покупка у банка 10% позволила им начать принудительный выкуп акций у остальных акционеров.

Решение о делистинге акционеры «Уралкалия» приняли еще в декабре 2017 г. Через год Мазепин говорил, что компания завершит принудительный выкуп акций и сбалансирует акционерную структуру к июню-июлю 2019 г.

В будущем не исключены размещения «Уралхима» и «Уралкалия» на зарубежных биржах – они будут проводиться для снижения долга компаний, говорил тогда Мазепин. Возможен вариант одновременного IPO или размещения «Уралхима» следом за возвратом на биржу «Уралкалия». По его оценке, Московская биржа не даст нужного спроса, поэтому менеджмент будет рассматривать международную площадку – возможно, в Азии. Возвращаться на Лондонскую биржу (LSE) компании не планируют, уточнил Мазепин. Бумаги «Уралкалия» торговались на LSE с 2007 по 2015 г.

Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.

«Уралкалий» – один из крупнейших производителей калия в мире. Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия.