UC Rusal пострадала от торговой войны США и Китая

Основной причиной слабых финансовых показателей компания считает снижение цен на алюминий UC Rusal

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal в первом полугодии этого года упала на 41,4% год к году до $558 млн. Эта цифра включает в себя дивиденды в $697 млн от «Норникеля», 27,8% которой принадлежит UC Rusal. Без их учета скорректированный чистый убыток UC Rusal за отчетное полугодие составил $98 млн. Выручка UC Rusal снизилась на 5,2% до $4,736 млрд, скорректированная EBITDA – на 53% до $528 млн. Такие данные компания провела в отчете, опубликованном ночью в пятницу, 9 августа, (по МСФО).

UC Rusal – крупнейший российский производитель алюминия. В прошлом году компания произвела 3,9 млн т металла. Ранее ее контролировал Олег Дерипаска.

При этом продажи по итогам полугодия выросли на 13,2% – до 1,9 млн т алюминия. Это связано с реализацией части запасов, накопленных в 2018 г. в период, когда компания находилась в санкционном списке минфина США и возможность заключения сделок для нее была ограничена, поясняется в сообщении UC Rusal. Под американские санкции UС Rusal попала 6 апреля 2018 г. вместе с самим Дерипаской и другими его компаниями, в том числе и En+, которая владела 47% акций металлургической компании. Хотя санкции так и не были введены в действие и в итоге были сняты 27 января, но сам факт попадания в список серьезно затруднил для UС Rusal сбыт продукции.

Основной причиной слабых финансовых показателей компания считает снижение цен на алюминий: за первые шесть месяцев 2019 г. цена алюминия на Лондонской бирже металлов упала на 17,3% – c $2209 в первом полугодии прошлого года до $1826 за тонну. Кроме того, неблагоприятное влияние на рынок алюминия оказывает торговая война между США и Китаем, указывает генеральный директор UC Rusal Евгений Никитин (его слова приводятся в отчете компании). В первом полугодии этого года рынок был очень волатильным, замечает он. «На глобальный спрос оказывают влияние напряженные отношения США и Китая и их взаимные торговые пошлины. В сочетании с глобальным сокращением производственной активности текущая ситуация может оказать негативное воздействие на спрос на алюминий во второй половине года», – заключает Никитин.

Риторика UC Rusal стала более осторожной: компания предупреждает о возможных сложностях наращивания доли продукции с высокой добавленной стоимостью, снижает прогнозы роста спроса на алюминий, замечает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. По итогам года спрос на алюминий вырастет лишь на 2%, ожидают в компании. «Рынку становится понятно, что ожидания прибыли по году являются завышенными. Учитывая, что цены на алюминий сейчас на $80/т ниже, чем средние за первое полугодие 2019 г. – EBITDA UC Rusal по итогам 2019 г. навряд ли значительно превысит $1млрд (консенсус-прогноз "Блумберг" по EBITDA за 2019 г. – $1,4млрд)», – подсчитывает аналитик.

Но торговая война может оказать и положительное влияние на глобальный рынок алюминия. Спрос на алюминий в Китае из-за торговых войн замедляется. А из-за низких цен на металл снижается и производство внутри страны: темп роста производства в китайской алюминиевой отрасли с 4–7% снизился до 1% в июне этого года, экспорт сократился на 6 п. п., приводит данные аналитик «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. По его мнению, затягивание торгового конфликта может улучшить баланс спроса и предложения на рынке алюминия: эксперт ожидает продолжения сокращения производства в Китае во втором полугодии и дальнейшего падения экспорта из Китая.