Пушки, шары, ястребы и легавые. Как московские аэропорты борются с птицами

Столкновения с ними в России происходят гораздо чаще, чем в других странах

Орнитологическая служба аэропорта «Домодедово» Андрей Гордеев / Ведомости

Авиакомпании давно жалуются на орнитологическую обстановку в российских аэропортах. Столкновения с птицами в российских аэропортах происходят гораздо чаще, чем в европейских или в США. Так, по данным Росавиации, в России в 2017 г. на каждые 100 000 взлетов и посадок случалось 3,7 столкновения с птицами, в США – 1,5.

15 августа при вылете из «Жуковского» самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей чаек, которые забили оба двигатели, что привело к их отключению. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которым днем позже президент присвоил звания Героев России, посадили самолет с неработающими двигателями на кукурузное поле.

Это происшествие в очередной раз обратило внимание на орнитологическую проблему. «Ситуация в московских аэропортах лучше, а вот многие региональные аэропорты ведут эту работу для галочки», – говорит гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов.

Чем опасны столкновения самолетов с птицами

«В большинстве случаев это не приводит к повреждению самолета. Но даже в этих случаях дальнейшие полеты судна возможны только после того, как сертифицированный специалист даст соответствующее заключение. А так как во многих аэропортах нет таких специалистов даже для самых распространенных моделей – Boeing 737 и Airbus 320, то самолет надолго выбивается из графика. Крупная птица может привести к серьезной вмятине в фюзеляже и повреждению крыла – это требует дорогостоящего ремонта. Если же птица попадает в двигатель, это может привести к его разрушению и остановке, что и произошло с лайнером «Уральских авиалиний», – объясняет топ-менеджер российской авиакомпании.

Наука отпугивания

«Орнитологическая служба «Домодедово» контролирует популяции птиц на территории аэродрома и в радиусе 15 км от него, несколько раз в день орнитолог осматривает всю площадь аэродрома и при необходимости спугивает птиц звуковыми эффектами. По периметру установлено стационарное оборудование для отпугивания», – рассказал представитель аэропорта.

«Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» для отпугивания птиц используют несколько видов оборудования: пропановые пушки (за счет газа издает хлопки, которые слышны на расстоянии до 1 км), биоакустические установки (имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности) и акустические установки, имитирующие звуки выстрелов.

Широко используют московские аэропорты и простые технические средства: зеркальные шары с глазами хищных птиц, имитации хищных птиц, блестящие ленты, пугала, говорит представитель «Внуково». «Шереметьево» использует в том числе 129 зеркальных шаров, специально доработанных по требованию аэропорта, говорит представитель «Шереметьево». В арсенале «Шереметьево» 41 противоприсадочная сеть и 900 противоприсадочных шипов – они не позволяет птицам садиться в пределах аэродрома, крепятся шипы также на зданиях и сооружениях аэропорта. На летном поле устанавливаются ловушки для ворон и голубей, для контроля за хищными птицами используются телеметрическое оборудование и датчики слежения, говорит представитель «Внуково».

Также используются подземные установки для отпугивания грызунов, которые служат пищей для пернатых, трава в окрестностях аэродрома скашивается до созревания семян, выявляются и засыпаются локальные понижения грунта, в которых может скапливаться вода, рассказывает представитель «Шереметьево». Дело в том, что даже крошечные водоемы и лужи могут привлечь водоплавающих птиц и ворон для водопоя, объясняет сотрудник крупной авиакомпании.

В СССР аэропорты для сокращения популяций птиц повсеместно использовали охотничьих ястребов. «Домодедово» и «Внуково» используют ястребов-тетеревятников и сейчас. «Внуково» также использует легавых охотничьих собак для поиска гнезд куропаток, перепелов, коростелей, вальдшнепов и бекасов. Ведется подсчет количества птиц и анализ их перелетов, говорит представитель аэропорта.

«По правилам, методы отпугивания нужно время от времени менять, так как непрерывное и слишком частое применение любого отпугивающего средства со временем снижает его эффективность из-за привыкания птиц», – говорит представитель «Внуково».

«Отпугивание птиц – это комплексная системная работа, по сути, подотрасль науки орнитологии. Просто разогнать птиц с аэродрома недостаточно. Методы отпугивания постоянно совершенствуются. Поэтому чисто формальное соблюдение требований по орнитологическому обеспечению – установка чучел и отпугивателей – может и не срабатывать из-за привыкания птиц», – говорит Мартиросов.

Против свалок нет приема

Важный фактор риска – свалки, на которые сами аэропорты повлиять не могут. Но при этом аэропорты отвечают за орнитологическое обеспечение полетов. Поэтому они обязаны через правоохранительные органы добиваться закрытия свалок, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. А так как незаконные свалки существуют благодаря коррупции и попустительству чиновников или силовиков, добиться результата очень сложно.

Свалки привлекают чаек и ворон, хотя вороны как самые умные птицы реже всего попадают под самолеты, говорит сотрудник крупной авиакомпании.

«Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта «Жуковский» стали окрестные свалки, на которых обитают чайки, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон – «Сафоново», он расположен в 14 км. Полигон закрыт в 2012 г., отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен», – заявил «Ведомостям» сразу после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Но уже вечером 15 августа Росприроднадзор сообщил, что в 2 км от «Жуковского» есть несанкционированная свалка. Компания «Вымпел К» несколько раз штрафовалась за создание свалки, но штрафы не платила, а свалка продолжает существовать, сообщило ведомство.

«По авиационным правилам, нельзя размещать объекты выбросов и размещения отходов, животноводческие фермы, скотобойни и т. п. ближе чем в 30 км от аэродрома в полосах воздушных подходов и ближе 15 км вне полос», – напоминает научный руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова. Но по факту в 15-километровой зоне от московских аэропортов и военных аэродромов Московской области размещают отходы, зачастую на несанкционированных свалках, добавляет она.

В каких аэропортах птицы чаще всего попадают в самолеты

2017 и 2018 гг. были рекордными по количеству столкновений с птицами в России – 1036 и 1021 случай соответственно, по данным Росавиации. В первом полугодии 2019 г. столкновений было уже 556 – на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2017 г. больше всего столкновений с птицами было в крупнейших российских аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» (126 и 66). Следом идут «Пулково» и «Внуково» (59 и 46). Но если соотнести количество столкновений с частотой полетов, то хуже всего ситуация обстояла в аэропортах Абакана, Астрахани, Минеральных Вод, Махачкалы.

А самыми безопасными с точки зрения столкновений с птицами из крупных аэропортов в 2017 г. были аэропорты Красноярска (шесть случаев), Сочи и Новосибирска (по семь).