Авиакомпании давно жалуются на стаи птиц в аэропортах

В России самолеты сталкиваются с ними намного чаще, чем в Европе и США

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Человеческих жертв удалось избежать благодаря мастерству пилотов – они приняли верное решение буквально за минуту Andrei Nikerichev / Moscow News Agency via Reuters

15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку. При взлете он столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси в кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажей не погиб.

«Если был отказ обоих двигателей, то пилоты – настоящие герои. У них была в лучшем случае минута, чтобы точно определить текущее состояние приборов по памяти и найти наименее опасное решение, – восхищен летный директор российской авиакомпании. – В малой авиации, например на Ан-2, специально тренируют визуально подбирать площадку для посадки при отказе двигателя. Но здесь мы говорим о большом самолете».