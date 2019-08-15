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Минприроды потребовало проверить свалки в районе аэропорта «Жуковский»

Министерство природных ресурсов и экологии потребовало от подмосковного Роспотребнадзора провести проверку свалок в районе аэропорта «Жуковский», где совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснило Минприроды, по закону в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За это отвечает эксплуатирующая авиационная организация, добавило ведомство.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, госпитализирован был только один человек, еще около 20 получили незначительные травмы.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг версию о том, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами с окрестных мусорных свалок. По его словам, ближайшая к месту аварийной посадки свалка – «Сафоново» – закрыта.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»