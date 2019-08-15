Аварийная посадка самолета Airbus А-321 рядом с «Жуковским». Главное

МЧС по Московской области

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который утром 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. Самолет экстренно сел между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома на расстоянии более одного километра от ВПП. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс.

На борту самолета, по данным Минтранса, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Точное число пострадавших уточняется. Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пятерых детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, уточнили в министерстве.

В пресс-службе Минздрава Московской области «Интерфаксу» сообщили о девяти пострадавших детях и беременной женщине. «В результате аварийной посадки самолета в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе девять детей и беременная женщина, которая после обследования была отпущена», – уточнили в ведомстве.

Госпитализацию 10 человек ранее подтвердил врио Раменского района Подмосковья Николай Воробьев. «В настоящий момент идет обследование 10 пострадавших в Раменской ЦРБ», – цитирует Воробьева «Интерфакс». По данным Минтранса, у двоих пассажиров серьезные травмы: у одного пассажира перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника. Все пострадавшие доставлены в больницы Жуковского и Раменского.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил Следственный комитет. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой также начали проверку инцидента. Для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, отмечается в материалах Минтранса. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский».

Межгосударственный авиационный комитет расшифрует бортовые самописцы воздушного судна, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Оба "черных ящика" – речевой и параметрический – не пострадали. Их состояние удовлетворительное. Они находятся на своих местах и подлежат дешифровке», – добавил собеседник агентства.

«Уральские авиалинии» сообщили, что готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский – Симферополь и перестраивают расписание, передает «Интерфакс». Инцидент с птицами – экстраординарный случай, а экипаж сработал «четко, по инструкции», сообщил агентству генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. «Такое бывает крайне редко, может, раз в 50 лет. И птицы были такие крупные – чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно», – добавил он. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить экипаж самолета к наградам, сообщает «РИА Новости».

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии