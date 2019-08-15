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Аэропорт «Жуковский» пообещал компенсации пассажирам севшего в поле лайнера

Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний» будет выплачена компенсация в размере 100 000 руб. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт аэро» (управляющая компания аэропорта «Жуковский») Евгений Солодилин (его слова приводит «РИА Новости»).

По его словам, такое решение было принято авиакомпанией и страховой компанией. Пассажиры, которые получили повреждения и находятся в больнице, получат дополнительные выплаты, поскольку это является страховым случаем, добавил Солодилин.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»