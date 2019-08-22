«Аэрофлот» лишился только одного маршрута из наследства «Трансаэро»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минтранс подвел итоги заседания межведомственной комиссии (ее большинство составляют чиновники Минтранса и Росавиации), на котором распределялись международные назначения. Это заседание состоялось 13 августа, рассказал сотрудник авиакомпании, которая принимала участие в заседании.
На конкурс было выставлено 15 направлений, которые некогда эксплуатировала обанкротившаяся авиакомпания «Трансаэро». В октябре 2015 г. эти направления без конкурса получили «Аэрофлот» и его «дочка» – авиакомпания «Россия». Теперь на них претендовали «Аэрофлот» (или «Россия») и S7.
S7 получила назначение Москва – Париж, говорит сотрудник российской авиакомпании, знающий об этом от чиновников. Эти сведения подтвердил сотрудник другой авиакомпании.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}