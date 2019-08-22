Бизнес / Транспорт

«Аэрофлот» лишился только одного маршрута из наследства «Трансаэро»

S7 получила право летать в Париж cемь раз в неделю

Минтранс подвел итоги заседания межведомственной комиссии (ее большинство составляют чиновники Минтранса и Росавиации), на котором распределялись международные назначения. Это заседание состоялось 13 августа, рассказал сотрудник авиакомпании, которая принимала участие в заседании.

На конкурс было выставлено 15 направлений, которые некогда эксплуатировала обанкротившаяся авиакомпания «Трансаэро». В октябре 2015 г. эти направления без конкурса получили «Аэрофлот» и его «дочка» – авиакомпания «Россия». Теперь на них претендовали «Аэрофлот» (или «Россия») и S7.

S7 получила назначение Москва – Париж, говорит сотрудник российской авиакомпании, знающий об этом от чиновников. Эти сведения подтвердил сотрудник другой авиакомпании.

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