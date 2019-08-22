Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Андрей Гордеев / Ведомости

Mail.ru Group объявила о приобретении контрольной доли сервиса каршеринга YouDrive в партнерстве с Proxima Capital (среди ее владельцев несколько партнеров, работавших в «Альфа-групп», во главе со Владимиром Татарчуком).

В сделку войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool, перечислено в сообщении Mail.Ru Group (MRG). На август 2019 г. пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, планируется увеличить их число минимум до 10 000 в течение года.

Сейчас крупнейшие по числу автомобилей на российском рынке каршеринга – «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль». В начале августа в парке «Делимобиля» было 12 500 машин, по данным «Коммерсанта». У «Яндекс.Драйва» – 11 500 автомобилей, по данным компании. Так как сервисы постоянно наращивают автопарк, они периодически меняются местами.

Стороны отказались раскрыть сумму сделки и как распределятся доли владения в YouDrive.

Под брендом YouDrive работает компания «Новые транспортные системы», среди ее владельцев – гендиректор Борис Голиков, другие физлица и ООО «Панавто инвест». «Уверен, что совместно с [новыми] партнерами мы сможем достичь наших амбициозных целей. В первую очередь мы сконцентрируемся на анализе данных и создании новых сервисов, доступных через наше приложение, чтобы решить главную задачу – найти баланс между эффективностью автопарка и удобством для пользователей», – заявил Голиков (его слова приведены в сообщении компаний).

Об интересе MRG к каршерингу известно давно; весной 2019 г. о переговорах интернет-компании с YouDrive сообщило The Bell со ссылкой на источники. Издание писало: MRG планирует участвовать в сделке с партнером, который занимается лизингом автомобилей. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме MRG подписала соглашение для развития каршеринга с «ВЭБ-лизинг» и Nissan. «ВЭБ-лизинг» заплатил за первую партию из 250 автомобилей Nissan Qashqai, за год их количество может достичь 10 000, сообщали тогда партнеры.

В июле MRG и Сбербанк договорились создать на паритетной основе совместное предприятие, которое они видят в будущем «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. MRG внесет туда деньги, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% сервиса). Также MRG внесет в СП связанные с ней миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, сообщала она тогда. В СП войдет сервис доставки еды Instamart, сообщал ранее источник «Ведомостей».

Инвестиция MRG в YouDrive может быть передана в совместное предприятие, сказано в их сообщении. После сделки MRG с YouDrive сервис каршеринга войдет в СП со Сбербанком, подтверждает источник «Ведомостей» в одном из участников сделки. Сбербанк и MRG рассмотрят вопрос включения инвестиции в YouDrive в периметр СП, сообщил представитель банка «Ведомостям». В сообщении MRG сказано, что актив не будет консолидирован в ее отчетности, а отразится в статье активов, выставленных на продажу (asset held for sale): «В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive».