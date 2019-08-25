Крупнейший частный перевозчик S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

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S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» Андрей Гордеев / Ведомости

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников. Слияние произойдет не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка: все самолеты «Глобуса» будут переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири», также в «Сибирь» перейдут сотрудники, говорят собеседники.

Представитель S7 подтвердил эти планы. S7 – крупнейший частный перевозчик в России, принадлежит семье Владислава Филева.

«Сибирь» эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У «Глобуса» 23 среднемагистральных Boeing 737.

«Сибирь» в августе подала заявку в Росавиацию на расширение сертификата эксплуатанта новыми типами судов – модификациями Boeing 737. Первый лайнер будет переведен из «Глобуса» в конце сентября, затем будем переводить по пять лайнеров каждые две недели, к середине декабря процесс слияния будет полностью завершен», – рассказала «Ведомостям» старший вице-президент S7 Group Татьяна Филева. По ее словам, в отношениях с контрагентами ничего не изменится, все договоры будут перезаключены на одну авиакомпанию: «Абсолютно ничего не изменится и для пассажиров. Наоборот, им станет немного проще, все рейсы будут выполняться под одним кодом – S7, у «Глобуса» как отдельной авиакомпании свой код – GH».