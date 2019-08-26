Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4885 от 27.08.2019 под заголовком: Концессия вместо субсидий

Для развития региональных авиаперевозок Минтранс может применить концессии

Но найти желающих перейти на новый механизм господдержки чиновникам пока не удалось

Для развития региональных перевозок стоит применить механизм концессии. Идея обсуждается с министерствами, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, принадлежит Минтрансу) Сергей Храмагин. Это гарантирует авиакомпаниям стабильные субсидии на длительный срок.

Региональные перевозки субсидируются федеральным бюджетом в размере 2–3 млрд руб. ежегодно. Большинство направлений также сосубсидируются соответствующими регионами. Соглашения о перевозках по субсидируемым линиям авиакомпании заключают на год.

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