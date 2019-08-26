Статья опубликована в № 4885 от 27.08.2019 под заголовком: Концессия вместо субсидий
Для развития региональных авиаперевозок Минтранс может применить концессии
Но найти желающих перейти на новый механизм господдержки чиновникам пока не удалось
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Идею долгосрочной поддержки региональных рейсов предлагали Минтрансу и Сбербанк с ВТБ, когда обсуждали создание региональной авиакомпании
Максим Стулов / Ведомости
Для развития региональных перевозок стоит применить механизм концессии. Идея обсуждается с министерствами, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, принадлежит Минтрансу) Сергей Храмагин. Это гарантирует авиакомпаниям стабильные субсидии на длительный срок.
Региональные перевозки субсидируются федеральным бюджетом в размере 2–3 млрд руб. ежегодно. Большинство направлений также сосубсидируются соответствующими регионами. Соглашения о перевозках по субсидируемым линиям авиакомпании заключают на год.
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