Правительство разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике
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Правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям. Такое решение принято в понедельник на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.
С 2008 г. по закону о недрах только подконтрольные государству компании, имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на лицензии на шельфовые месторождения. Сейчас этим критериям соответствуют две компании – «Роснефть» и «Газпром». Им принадлежит 90% лицензий на шельфе. Оставшиеся 10% правительство и предлагает теперь распределить среди частных компаний, говорит человек, знакомый с результатами совещания у вице-премьеров. Ресурсы месторождений, лицензии на которые не распределены, не известны. Представители Роснедр и Минприроды не ответили на запросы «Ведомостей».
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